Meurtre Mamadou Barry : Macky invité en France à “marcher”

Vendredi 26 juillet 2019, six jours après l’agression mortelle dont a été victime Mamoudou Barry, une marche blanche en son honneur aura lieu à Rouen (Seine-Maritime).

Le cortège partira à 15 heures de l’université Pasteur, où se trouve la Fac de droit, en direction du Palais de justice de Rouen, selon Jonas Haddad, avocat de la famille de la victime.

Le Soleil renseigne que le Président Macky Sall est invité en France à Rouen à prendre part à cette marche blanche. Les Présidents Condé et Macron sont également conviés.

“Les présidents Emmanuel Macron, Alpha Condé et Macky Sall sont invités à venir marcher aux côtés de la famille éplorée, de la communauté scientifique française et mondiale, des citoyennes françaises, des Associations des diasporas africaines en France, des Associations de droits humains pour honorer avec nous la mémoire de ce digne fils de l’Afrique et de la France. Nous invitons toutes les représentations diplomatiques des pays africains en France à venir participer à cette marche. Toutes les associations de défense des droits de l’homme sont aussi invitées. La mémoire de Mamoudou Barry doit être perpétuée à la hauteur des ambitions qu’il avait pour l’Afrique, la France et le monde tout entier. Tout est pour la paix, la tolérance et le respect de la dignité humaine“, lit-on dans la note dont nous détenons copie

Mamoudou Barry, 31 ans,docteur et enseignant à l’Université de Rouen a été peu avant le match Sénégal-Algérie de la finale de la Can 2019.

Il était un supporter des Lions. Marié, père d’une petite fille, sa famille envisage un rapatriement de sa dépouille en Guinée, une cagnotte en ligne a été lancée.