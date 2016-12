Mexique: un anniversaire à 1,3 million d’invités

0

« Bonjour, comment ça va ? Nous vous invitons le 26 décembre aux 15 ans de notre fille, Rubi Ibarra Garcia, dans la localité de La Joya ». C’est ce message que le père d’une Mexicaine a lancé sous forme d’invitation sur Facebook et il a été surpris. Le message diffusé dans une vidéo a fait le buzz. Crescencio Ibarra, le père de Rubi, ne savait pas qu’il allait attirer autant d’invités.La fête qui a eu lieu lundi dernier dans un village de 200 habitants, près de San Luis Potosi, dans le nord du pays a été un succès inattendu: 1,3 million de personnes ont indiqué sur Facebook vouloir y assister. Au départ, le nombre d’invités voulus par la famille était de 800 personnes. D’après la BBC, c’est 10.000 personnes qui ont pris part à l’anniversaire.Mais, vu le nombre de personnes qui ont voulu effectuer le déplacement, les autorités locales ont déplacé le lieu de la célébration à un terrain de plusieurs hectares et mis en place un dispositif de sécurité.La cerise sur le gâteau c’est qu’une compagnie aérienne proposait même une réduction pour ceux qui voulaient aller fêter les 15 ans de Rubi. La « quinceannera », cap des 15 ans donne lieu à de grandes fêtes en Amérique latine.Rappelons que de nombreux invités lors de l’anniversaire, ont brandi leur portable pour filmer le moment où la jeune femme a reçu une couronne avant que des feux d’artifice n’éclairent le ciel. Des invités disent avoir vu des commerçants vendre de la nourriture et de la boisson. Beaucoup d’entre eux dansaient, certains portant le masque en papier de la désormais fameuse Rubi. Celle qui fêtait son anniversaire avait même reçu des cadeaux d’un gouverneur et de plusieurs artistes.La jeune fille a été interviewée par les plus grandes chaînes mexicaines, qui lui ont proposé d’entamer une carrière de chanteuse et d’actrice.