Michael Jackson à Dakar…

Avec ses frères du Jackson Five, le défunt Roi de la pop, Michael Jackson, a séjourné à Dakar. C’était en 1974, le jour où les Jackson five, un groupe musical composé du défunt roi de la Pop, de ses quatre frères et sœurs, ont séjourné au Sénégal où ils ont avaient organisé un concert époustouflant au stade Demba Diop. Pour rappel ce voyage de Mickael Jackson alors âgé de 5 ans et de sa famille a été organisé par feu Johnny Sécka, un des pionnier du show biz au Sénégal. A l’occasion la star planétaire en devenir avait visité la maison des esclaves, guidé par l’ancien conservateur, Joseph Ndiaye.