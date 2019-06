Michael Jackson : dix ans après sa mort, on sait enfin où il a été enterré !

Alors que ce 25 juin marquait les 10 ans de la mort de Michael Jackson, d’une overdose de Propofol, on sait enfin où le roi de la pop a été enterré….Dix ans après la mort de Michael Jackson, un journaliste d’Europe 1 a percé le mystère… Il a retrouvé sa tombe, dans les 300 hectares du Forest Lawn Memorial Park, un cimetière situé à Glendale au nord-est de Los Angeles. C’est ici que, tous les 29 août (jour de l’anniversaire du roi de la pop), sa famille se recueille chaque année, en toute discrétion.

Sa tombe placée sous haute sécuritéDans ce cimetière où reposent des stars comme Elizabeth Taylor, Buster Keaton ou encore Walt Disney, il faut montrer patte blanche pour accéder au mausolée du chanteur. La crypte où il a été enterré s’appelle “Le jardin des gardénias”. Elle est “fermée, avec interphone, gardes et caméras de sécurité” et on ne peut y accéder qu’après “un strict contrôle d’identité” explique le journaliste.

Et d’ajouter : “Le caveau qui abrite la dépouille du chanteur est en marbre blanc, il mesure environ 5 mètres de longueur sur trois de large et deux de haut. Avec juste une croix gravée de trois initiales : M.J.J pour Michael Joseph Jackson. Ce tombeau est dominé par trois vitraux modernes, orientés vers l’ouest”.

Par ailleurs, alors que ce 25 juin marquait le dixième anniversaire de la disparition de Bambi, aucun hommage ne devrait lui être rendu… Après la récente diffusion du documentaire “Leaving Neverland” (dans lequel deux hommes l’accusent de pédophilie), tous les hommages à sa mémoire auraient été reportés ou annulés, explique Le Parisien.

Pourquoi Michael Jackson est-il boycotté ?

On pense par exemple au concert des Jackson qui devait se tenir au palais des Sports à Paris, mais aussi aux diffusions de ses chansons à la radio. Selon Olivier Cachin, grand spécialiste de l’artiste : “Même si le documentaire de Dan Reed n’a finalement qu’une portée limitée et n’a été suivi d’aucun autre témoignage accablant, il a eu un impact sur ce 10e anniversaire”.