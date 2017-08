Depuis le drame qui a frappé sa famille en décembre 2013, le jeune Mick Schu­ma­cher va de l’avant. A l’instar de sa mère et de sa sœur, Corinna et Gina Maria, le jeune homme s’accroche à ses rêves et travaille dur pour espé­rer un jour les toucher du doigt. Alors qu’il a récem­ment été aperçu au côté de sa mère dans leur ranch suisse pour célé­brer le nouveau titre mondial remporté par sa sœur en Reining, le jeune homme de 18 ans se prépare désor­mais au long week-end qui l’attend à la fin du mois d’août. Déjà pilote de Formule 3, le benja­min de Michael Schu­ma­cher n’a jamais caché vouloir marcher dans les pas de son père. Le 27 août prochain, il effec­tuera ses tous premiers pas en Formule 1.

C’est à l’occa­sion du grand prix belge de Spa-Fran­cor­champs, l’un des plus spec­ta­cu­laires de la saison, que le jeune pilote va être auto­risé à conduire la reine des voitures de courses. Un geste symbo­lique. Une heure avant le départ de la course, Mick aura ainsi l’oppor­tu­nité de pilo­ter la Benet­ton-Ford B194 de son père. Il y a 25 ans, c’est avec cette voiture que Michael Schu­ma­cher avait remporté son tout premier Grand Prix. L’émotion risque donc d’atteindre son paroxysme en ce dimanche de course, plusieurs des pilotes en compé­ti­tion ayant grandi en idolâ­trant le Baron Rouge, certains d’entre eux étant même désor­mais proches de son fils. Mick devra quant à lui réus­sir à domp­ter les 700 chevaux de ce bolide pesant tout juste 500 kilos. Un excellent exer­cice pour le vice-Cham­pion en titre d’ADAC F4 et de F4 Italie qui rêve depuis son plus jeune âge de pouvoir un jour concou­rir en Formule 1.