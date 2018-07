Michelle Obama et sa fille Sasha (presque) incognito au concert de Beyoncé et Jay-Z à Paris

L’ancienne première dame des États-Unis et sa fille Sasha ont assisté au concert du couple le plus emblématique du hip-hop au stade de France, ce dimanche 15 juillet.

?Elles étaient déjà au concert de Queen B à Chicago en 2014. Elles étaient de nouveau là pour le concert à Paris. Vêtue de blanc, short et sandales compensées, l’épouse de Barack Obama est venue accompagnée de sa fille cadette, Sasha. Malgré l’émulation de la coupe du monde, leur présence n’est pas passée inaperçue, et de nombreux spectateurs ont immortalisé le moment, photographiant et filmant Michelle Obama se déhancher au côté de Tina Knowles, la mère de Beyoncé. Confortablement installées dans l’espace VIP, tout proche de la scène, les deux femmes ont enchaîné les pas de danse durant tout le temps du spectacle, de deux heures trente environ.

Sasha, elle, plus discrète n’a pas été aperçue dansant avec sa mère, préférant sans doute profiter du spectacle, et ne pas provoquer les réseaux sociaux. À 17 ans, la petite sœur de Malia Obama est encore lycéenne, scolarisée à la Sidwell Friend School, communément appelée le «Harvard des écoles privées» de Washington. On ne sait pas grand chose sur elle – si ce n’est qu’elle est fan de Beyoncé, manifestement.