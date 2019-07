Microfinance inclusif: Les défis de Zahra Iyane Thiam

Le ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire et l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal (Apsfd), ont signé, ce week-end, une convention de partenariat. C’est pour instaurer les bases pour développer une synergie entre les deux institutions.

Le ministre Zahra Iyane Thiam, qui a également visité le siège de ladite association à Dakar, a indiqué qu’elle va travailler en parfaite synergie avec l’Apsfd-Sénégal pour un secteur de la microfinance inclusif et performant, au service d’une économie émergente dans une société solidaire. Et c’est dans cette perspective que son ministère, à travers le fonds d’impulsion de la microfinance, va procéder à une dotation en matériels informatiques à un premier lot de structures des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) partenaires. Donc selon Zahra Iyane Thiam, les défis actuels qui interpellent le secteur de la microfinance ne sauraient être relevés sans l’implication et l’étroite collaboration de tous les acteurs du secteur, notamment l’Apsfd, qui est d’ailleurs un partenaire stratégique naturel du ministère de la Microfinance.

Pour elle, la mise à disposition de ces équipements, composés d’un lot d’ordinateurs d’une valeur estimée à 30 millions de francs Cfa, «contribuera, à coup sûr, au renforcement des capacités d’intervention des structures bénéficiaires». Cette dotation est complétée par l’implantation de Systèmes d’information et de gestion (Sig) au niveau de ces premiers bénéficiaires de ces Sfd, pour un montant global de 52 millions de francs Cfa. Pour sa part, Amadou Boudia Guèye, président de l’Apsfd-Sénégal, a soutenu que ce partenariat va contribuer à impulser une dynamique nouvelle pour le secteur de la microfinance. Ce, par l’appui qu’il apportera en termes d’outils et de capacités pour promouvoir la finance inclusive et performante.

Cheikh Moussa Sarr