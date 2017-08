Microsoft acquiert Cycle Computing pour démocratiser le HPC dans le cloud

Microsoft vient de racheter une société spécialisée dans l’orchestration et le stockage cloud dédiés au calcul haute performance. Avec Cycle Computing, il va renforcer les offres de calcul haute performance sur Azure.

Microsoft et Azure viennent de monter en puissance sur le calcul haute performance dans le cloud. L’éditeur américain vient d’annoncer le rachat de Cycle Computing. Cette société fondée en 2005 s’est spécialisée dans le HPC et fournit notamment des logiciels d’orchestration et de stockage capable de venir s’adosser aux ressources CPU et GPU. Sa solution permet ainsi de déployer et de gérer des clusters virtuels et de stockage entre des cloud publics et privés.

Estimant que le calcul haute performance n’est encore réservé qu’aux grandes entreprises bien établies, Jason Zander, Vice-Président de Microsoft en charge d’Azure explique que le rachat de Cycle Computing va permettre à la firme de . « Que ce soit pour trouver un remède contre le cancer, rendre les véhicules plus sûrs ou bien pour parvenir à la réalisation des promesses liées à l’intelligence artificielle, il est nécessaire d’exploiter des quantités massives de puissance informatique », souligne-t-il.

Les technologies de Cycle Computing étaient déjà compatibles avec celles d’Azure mais aussi avec celles de Google Cloud Plateform et d’AWS. Si le support de ces deux dernières solutions est pour l’instant maintenu, Microsoft n’a pas précisé ce qu’il comptait faire par rapport à ses concurrents. En outre, Cycle Computing compte déjà de nombreux clients, aussi bien dans l’industrie que dans le domaine pharmaceutique, qu’il ne faudrait pas froisser.