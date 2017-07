Migrants morts dans une remorque au Texas: le conducteur inculpé

James Matthew Bradley Jr., le chauffeur du camion, a été inculpé par un procureur fédéral, le 24 juillet 2017.Courtesy of KENS5.com/San Antonio, Texas via REUTERS La justice américaine a inculpé, lundi 24 juillet, un individu de 60 ans. Il était au volant d'un camion dont la remorque, transportait des personnes en situation irrégulière. Dix personnes ont perdu la vie dans cette sordide histoire de migration et plusieurs ont été hospitalisées dans un état grave. Dans la remorque, la température pourrait être montée à 65°C pendant le périple.