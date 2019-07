Migrants tués à Tripoli: Des Sénégalais parmi les victimes

Une frappe aérienne a touché mardi dernier un centre de détention de migrants dans la banlieue de Tripoli, faisant de nombreuses victimes. Près de 100 migrants ont été tués et 200 autres blessés dans cette attaque, selon un bilan des services de secours. L’organisation internationale de migrants HSF qui condamne avec la plus grande fermeté, recense des pertes sénégalaises, guinéennes, gambiennes parmi les victimes. Plus de 600 000 migrants sont pris au piège entre les factions rivales. Et HSF interpelle l’opinion internationale et appelle au sens de l’honneur, de la responsabilité et de la dignité humaine.