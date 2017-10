Mila Kunis : Comment porter les cuissardes rouges avec classe

Prenez une leçon de beauté avec la belle Mila Kunis !

Après avoir cartonné dans le film « Bad Moms », Mila Kunis amorce petit à petit son retour sur les grands écrans. Il y a quelques heures, l’actrice américaine d’origine ukrainienne était invitée sur le plateau de Jimmy Kimmel pour parler de son actualité cinématographique. Pour l’occasion, la femme d’Ashton Kutcher avait opté pour un parfait petit look de working girl new-yorkaise. Au menu : longue chemise blanche portée en robe, long blazer noir cintré et cuissardes rouges en cuir. Cachée derrière ses solaires griffées, la maman de Wyatt et Dimitri avait fière allure et les paparazzis n’ont pas manqué d’immortaliser son arrivée aux abords du plateau de télé.