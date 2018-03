Milieu scolaire : Les grossesses, un frein à la performance des jeunes filles

Le Soleil- L’envoyée spéciale du secrétaire général des Nations unies, Mme Jayathma Wickramanayake, s’est rendue le 3 février 2018 au Collège d’enseignement moyen (Cem) Ibrahima Thiaw des Parcelles Assainies. Elle voulait s’enquérir des interventions du Groupe pour l’étude et l’enseignement de la population (Geep) en milieu scolaire sur les questions relatives à la santé de la reproduction dans les programmes d’enseignement. Le principal du Cem Ibahima Thiaw, Bouba Sall, a profité de l’occasion pour poser la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire. « Ce phénomène est une réalité dans les écoles sénégalaises. Il est heureux, aujourd’hui, que des partenaires comme le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) et le Geep décident de nous aider à trouver des solutions à ce fléau qui reste un obstacle aux performances scolaires », a-t-il déclaré. Les élèves se sont aussi exprimés à travers des messages : « Non aux mariages précoces », « Mettons fin aux mariages des enfants », « Ma virginité, ma fierté », « Oui pour un monde ou toute grossesse est désirée et tout accouchement est sécurisé ».

Pour Mme Jayathma Wickramanayake, l’école qu’elle a visitée lui rappelle la sienne. «J’ai étudié dans le même environnement que vous », a-t-elle réagi, reconnaissant qu’elle n’avait pas les informations que ces élèves détiennent sur la santé sexuelle, les mariages précoces ou encore les mutilations génitales féminines. «Ces informations sont à votre portée. C’est une chance d’être bien informé sur des questions liées à la santé de la reproduction en tant qu’élève. Il faut vous en servir », a-t-elle conseillé. Le Cem Ibahima Thiaw, qui se trouve dans un quartier populeux de la banlieue dakaroise, a enregistré, de 2015 à 2017, environ quatre cas de grossesses. Il a été aussi révélé que, de 2011 à 2015, plus de 1970 cas de grossesses ont été recensés dans les écoles sénégalaises. E. KALY