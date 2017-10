Milla Jasmine : Son astuce surprenante pour faire tenir sa poitrine sans soutien-gorge

Il y a quelques jours, Carla Moreau a surpris la toile en annonçant qu’elle se lance a son tour dans l’aventure Youtube. La petite blonde dont on peut suivre les déboires chaque soir sur W9 dans « Les Marseillais Vs Le reste du monde » rejoint le nouveau gang de candidates de téléréalité ayant entamé une carrière de Youtubeuse. À ses côtés Julie Ricci, les jumelles Anaïs et Manon, Mélanie Da Cruz, mais aussi la belle et sexy Milla Jasmine.

Déjà suivie par 318 000 curieux, Milla a réussi à s’imposer grâce à son franc-parler, sa beauté et ses petites astuces du style « Comment blanchir les aisselles » ou tout simplement « Comment faire des boucles sur cheveux« . Aujourd’hui la bombe qui vit à Miami est de retour pour nous enseigner l’art de faire tenir sa poitrine dans une robe décolletée… sans avoir à porter un soutien-gorge ! Car comme l’explique Milla, avoir les seins qui tombent est un fléau qui touchent vraiment toutes les femmes exceptées une poignée de chanceuses bénies par Dame Nature.

Pour se faire, rien de plus simple puisqu’ils nous faudra juste utiliser du sparadrap et du scotch double face. Une astuce utilisée par de nombreuses stars sur les tapis rouges notamment.