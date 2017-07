MILLIONS DE DOLLARS DE LA BM POUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

La Banque mondiale a octroyé un crédit d’un montant de 54,9 millions d’euros (60 millions de dollars) au Sénégal pour améliorer la gouvernance et la gestion du secteur énergétique, a-t-on appris vendredi.

Ce prêt approuvé le 30 juin servira également à « renforcer le cadre juridique du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de promouvoir la concurrence, de stimuler l’investissement dans ce secteur et d’améliorer l’accès à ces technologies », indique la Banque dans un communiqué reçu à l’APS.

Selon la même source, « cette opération d’appui aux politiques de développement est la première d’une série de trois initiatives destinées à promouvoir les réformes structurelles dans plusieurs secteurs.

Elle « porte sur la réforme des secteurs de l’énergie et des TIC, domaines prioritaires du Plan Sénégal émergent pour stimuler la compétitivité et favoriser une croissance inclusive au Sénégal ».

Cité dans le document, Louise Cord, directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, a déclaré que dans ces deux secteurs, « l’objectif est d’accroître l’offre et de réduire les coûts afin d’améliorer l’accès de toute la population à ces services par des réformes d’envergure visant à éliminer les principaux obstacles institutionnels et administratifs ».

Selon le communiqué, l’opération soutiendra aussi la réforme des institutions et des politiques publiques de production d’électricité et « entend réduire la vulnérabilité chronique du secteur aux chocs des prix pétroliers et, à terme, abaisser sensiblement les coûts de production d’électricité ».

Elle « devrait également réduire l’intensité des émissions de carbone liées à cette activité », ajoute encore le document, signalant qu’en zone rurale, « cette opération a pour objectif de promouvoir l’accès des populations locales à l’électricité en déployant des services modernes, à des tarifs plus abordables, dans les régions encore insuffisamment desservies ».

« Dans le secteur énergétique, cette série d’opérations aidera le Sénégal à résoudre les difficultés qui affectent depuis longtemps la gestion de la SENELEC et à moderniser la règlementation et les mécanismes financiers du secteur afin d’améliorer la qualité du service public d’électricité et sa soutenabilité financière », a expliqué Paolo Zacchia, économiste principal pour le Sénégal.

L’appui de la Banque mondiale à la réforme du secteur des TIC permettra de faciliter la mission des fournisseurs de services Internet et l’accès des usagers, souligne le communiqué, notant que par ailleurs, « le projet améliorera la gouvernance du secteur des TIC, notamment son cadre stratégique et son cadre juridique ».

Il relève qu’en outre, « ce premier appui budgétaire aidera le gouvernement sénégalais et les acteurs des secteurs concernés à éliminer les obstacles à l’investissement et à promouvoir la concurrence sur le marché de l’Internet à haut débit, dans tous les segments de l’infrastructure à large bande (accès, réseau et connectivité internationale) ».

Enfin, cette série d’opérations « s’efforcera de promouvoir un accès plus large aux services de TIC en réformant et en appliquant efficacement la politique d’accès universel