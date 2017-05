Ministère de la communication et association des journalistes de Chine : Accord de coopération sur des voyages et la formation

Le Soleil- Le ministère sénégalais de la Culture et de la Communication et l’Association nationale des journalistes de Chine ont procédé hier à la signature d’un accord de coopération portant sur des voyages internationaux, la formation de journalistes, les échanges d’informations et de reportages médiatiques.

Un accord de coopération signé, hier, à Dakar, entre le ministère sénégalais de la Culture et de la Communication et l’Association nationale des journalistes de Chine vise à « renforcer la compréhension mutuelle entre les secteurs des médias de Chine et du Sénégal, de promouvoir les échanges et la coopération amicale entre les deux parties et consolider l’amitié traditionnelle entre les deux peuples ». Selon le document de l’accord de coopération, sur la base du principe de réciprocité, le ministère sénégalais de la Culture et de la Communication et l’Association nationale des journalistes de Chine inviteront tous les deux ans, une délégation de 6 personnes de l’autre partie à faire une visite de sept jours. La partie visiteuse prendra en charge les frais de voyages internationaux, alors que la partie hôte s’occupera des charges de frais d’hébergement, entre autres.

Sur une durée de quatre ans renouvelable, l’Association nationale des journalistes de Chine et le ministère sénégalais de la Culture et de la Communication s’assisteront et échangeront des informations, des reportages et tous autres contenus médiatiques pouvant contribuer à la promotion et au renforcement des relations entre les peuples des deux pays.

Les deux parties coopéreront également dans la formation des journalistes et dans l’organisation de colloques sur des thèmes spécifiques et d’intérêt général.

O. DIOUF