Ministère de Education: Serigne Mbaye Thiam prêt à démissionner

Nombreux sont les acteurs de l’éducation qui pensent que le ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye Thiam est le mal-être du système éducatif. Après le retour en classe, les enseignants en grève depuis plus de trois mois, ont exigé le départ de ce ministre du département de l’éducation. Invité de l’émission la grande interview sur la Sen Tv, Serigne Mbaye Thiam révèle qu’il est prêt à rendre le tablier si les enseignants assurent aux Sénégalais d’enseigner les enfants pendant une période de dix ans sans grève. Et ceci pour honorer Macky Sall et participer au Sénégal émergeant que vise le président.