MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE : Alassane Sall plie bagage, le PM nommé cumulativement

Démission ou limogeage, le Ministre Thierno Alassane Sall ne détient plus le portefeuille ministériel de l’énergie et du développement des énergies renouvelables. Cerise sur le gâteau, le président de la République Macky Sall porte à la tête dudit ministère , le Chef du gouvernement Boun Abdallah Dionne en déphasage sur des orientations politiques avec le ministre sortant et, par ailleurs, le coordinateur national de la Convergence des Cadres de Républicains (CCR).

Thierno Alassane Sall, désormais ancien ministre de l’énergie, n’est plus du gouvernement de Macky Sall. Selon la RFM, le ministre sortant a démissionné de sa fonction à la suite des divergences avec le Premier ministre Boun Abdallah Dionne sur la gestion de son ministère. Cependant l’ information est démentie par le camp présidentiel qui parle plutôt de limogeage. Le porte-parole du Gouvernement Seydou Gueye confirme : « un décret n° 2017-696 du 2 mai 2017 est signé par le président Macky Sall pour mettre fin aux fonctions de Monsieur Thierno Alassane Sall ». Outre que le limogeage, le porte-parole fait savoir que le Premier Ministre est nommé cumulativement de ses fonctions, par décret n° 2017- 697 du 2 mai 2017, ministre de l’Energie et du développement des Énergies renouvelables ». Toujours sur le limogeage, le camp présidentiel persiste que le président de la République a mis fin à ses fonctions par décret.

Quid des véritables raisons du limogeage du ministre sortant, Seydou Gueye de préciser qu’il n’est pas dans les secrets de Dieu pour savoir les raisons qui ont poussé le président Macky Sall à prendre une telle décision. « C’est d’abord une décision discrétionnaire qui s’appuie sur l’expertise la compétence qui sont des facteurs qui entrent en ligne de compte » a laissé entendre le porte-parole.

Le moins que l’on puisse dire, Thierno Alassane Sall ne saurait t-il pas respecter ces critères dont parlent le porte-parole pour être l’objet d’un limogeage ou serait-il en déphasage avec la politique de son mentor le président Macky Sall?. Mieux encore, le ministre sortant va t-il continuer de se ranger derrière Macky Sall pour conserver sa position dans le parti APR lors des élections législatives du 30 juillet ? Ou rejoindra-t-il les opposants de Macky comme Idrissa Seck afin de conserver son poids électoral à Thiès ?

Safiyatou Diouf