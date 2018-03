Le Ministre Abdoulaye Diop « très satisfait » de la 17eme édition du Forum du 1er emploi

REWMI.COM- Abdoulaye Diop, Ministre de l’Emploi, de l’Insertion professionnelle et de l’Intensification de la main-d’oeuvre est très satisfait de la 17eme édition du Forum du 1er emploi organisé par le Mouvement des Entreprises du Sénégal -Meds- les 6 et 7 février dernier en collaboration (pour cette èdition) avec son ministère. Il l’a fait savoir ce samedi sur les ondes de la radio Rewmi fm. Il était l’invité de l’emission « Grand Oral ».

A la question de savoir si le forum a répondu à ses attentes, il a dit : « c’est une très grande satisfaction de voir l’ensemble des jeunes du Sénégal se regrouper pour réfléchir sur la problématique de l’emploi. C’est aussi heureux de voir un certain nombre de structures sur place pour faire des entretiens d’ambauche et des entretiens de recrutement. »

Le ministre dit se rejouir de tout ce qui a été fait lors dudit forum. » Il est heureux de donner une perspective à cette jeunesse » dit-il. Abdoulaye Diop a saisi l’occasion pour « remercier les organisateurs à savoir le Président Mbagnick Diop et son organisation, le Meds qui en est à sa 17e édition. « Cela prouve selon le ministre que c’est un forum qui a de la maturité ». Il a également remercié le président de la République Macky Sall et l’ensemble du gouvernement à la tête duquel le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne « pour cette volonté et cette impulsion qu’ils ont donnèes à la problématique de l’emploi ».

Si l’on en croit le ministre, « de l’independance à nos jours, il n y a eu jamais autant de gouvernement qui auraient pris cette question à bras le corps. Le gouvernemrnt n’a jamais mis autant de ressources autant d’encadrements pour qu’on puisse passer de chercheurs d’emploi à créateurs d’emplois.