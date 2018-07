Ministre Alioune Sarr: «Ce Salon va apporter un souffle nouveau à entrepreneuriat ».

Le Ministre en charge du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits locaux et des Pme, a présidé hier la 1ère édition du Salon des Startups du Meds. Alioune Sarr, séduit par l’ingéniosité du Meds, déclare que ce Salon des startups va apporter un souffle nouveau à l’entreprenariat ».

«Je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ici au MEDS, ainsi qu’à son Président, M. Mbagnick Diop, notre grande satisfaction de voir naître sous les ailes d’un mouvement patronal, une organisation de jeunes entrepreneurs. Je veux parler du Cercle des Jeunes Entrepreneurs du MEDS, qui a eu la belle initiative d’organiser à l’intention de tous les jeunes du Sénégal, la 1ère Edition du Salon des Startups ». Ces propos sont du Ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr, qui présidait hier la cérémonie officielle du Salon des startups. Ainsi, dira-t-il, après avoir joué sa partition dans la promotion de l’emploi des jeunes par l’Etat du Sénégal, avec le Forum du 1er Emploi, le MEDS démontre encore son engagement social pour le pays, en engageant cette fois la bataille pour l’entreprenariat des jeunes, avec ce Salon des Startups, qui est sans nul doute le lancement d’une vaste opération d’information et d’enrôlement pour les nouveaux entrepreneurs. Pour lui, ce qui est plus réjouissant dans leur démarche, c’est qu’à travers le Cercle des Jeunes Entrepreneurs, ces jeunes trouveront un cadre approprié d’accompagnement, à travers son mentor, le MEDS. S’adressant au Président Mbagnick Diop, il a laissé entendre : « vous avez très vite compris, dans la marche de votre mouvement pour le développement du partenariat Public-Privé au Sénégal, qu’il fallait, dans le contexte économique et social actuel, apporter un souffle nouveau à l’entrepreunariat ».

Recrutement de 750 jeunes dans la monétique

Et le Ministre de donner quelques conseils aux jeunes entrepreneurs. A l’en croire, un chef d’entreprise, pour réussir, doit garder à l’esprit le taux croissance, l’inflation et l’endettement. A cela s’ajoutent les trois avantages comparatifs, à savoir le talent, la technologie et le capital. Ce salon a été une occasion pour Alioune Sarr d’annoncer qu’il y a, au niveau du parc de Diamniadio, une entreprise évoluant dans la technologie qui est en train recruter 750 jeunes dans la monétique. Ce sont des commerciaux qui vendent des cartes bancaires. « Aujourd’hui, cette entreprise est en mesure de faire toutes les commandes de cartes bancaires qui se faisaient généralement eu Europe. Vous jeunes, allez les rencontrer », a-t-il indiqué. Pour sa part, Matar Faye, coordonnateur du Cercle des Jeunes Entrepreneurs, mis en place le 10 Mars 2018 sous l’impulsion du MDES avec l’engagement personnel de son Président, a engagé le pari indispensable de l’implémentation d’une stratégie de sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat pour la promotion des startups. D’après lui, la sensibilisation des jeunes à l’entreprenariat fait partie intégrante du cycle de vie d’une entreprise, cette étape en amont ne peut être négligée si on veut stimuler et développer une véritable stratégie économique. C’est la raison pour laquelle, soutient M. Faye : « nous avons pris l’initiative de cette forte mobilisation en rassemblant autour d’une ambition commune, dans ce cadre formel et luxueux, autant d’entrepreneurs audacieux, innovateurs, ambitieux qui sont surtout jeunes ». Selon Matar Faye, la première édition du salon des startups revêt une importance majeure dans la quête de créativité indispensable pour susciter l’esprit d’entreprenariat, cher au Mouvement des Entreprise du Sénégal, et particulièrement au Président du MEDS. « Le MEDS s’est singulièrement, depuis plusieurs années, positionné comme un maillon du secteur privé actif pour le développement économique et qui prend cause et acte pour les jeunes », a-t-il précisé. Et d’ajouter qu’ « en mettant en œuvre une politique pour stimuler l’entreprenariat des jeunes, le Meds a fait un choix stratégique, important et pertinent en vue d’un meilleur avenir pour notre cher pays le Sénégal ».

Zachari BADJI