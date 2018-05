Le ministre Amadou Ba: « Moi et Mbagnick… »

Le ministre de l’Economie et des Finances a tenu à magnifier ses relations entre lui et le président du Meds. « Moi et Mbagnick, c’est une relation amicale qui date de très longtemps. ‘’C’est un ami, un plus que frère’’, témoigne l’argentier de l’Etat. Qui rappelle que le président du Meds demeure et reste un homme très engagé du devoir des autres. ‘’Nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce pour les efforts consentis pour son pays’’, a-t-il souligné. Non sans préciser que M. Diop a un ‘’sens élevé des relations humaines’’. ‘’Il incarne la vision, et pour cause. Ses suggestions sont toujours bien accueillies dans les sphères du gouvernement’’, a-t-il confié. Zachari BADJI