Le ministre Dame Diop hué à Guédiawaye

Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, était en visite hier mardi 21 mai au lycée Limamoulaye de Guédiawaye, où il a été accueilli par des brassards rouges. Il a été copieusement hué et conspué par les étudiants de l’enseignement technique et professionnel du Sénégal. Ces derniers réclamaient le paiement intégral de 12 mois d’arriérés de bourses et de meilleures conditions de travail. Le préfet arrivé tardivement a tenté de calmer les élèves mais en vain.