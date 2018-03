Le ministre Mamadou Talla nommé Grand officier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg

Le ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Son Excellence, Mamadou Talla a été nommé Grand Officier de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg. «Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, sur le rapport de Notre Premier ministre, ministre d’Etat, et après délibération en Conseil, avons trouvé bon et entendu de nommer Grand Officier de l’Ordre du Mérite du Grand-Duché de Luxembourg Son excellence Monsieur Mamadou Talla, Ministre de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat »