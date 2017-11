Miranda Kerr et Evan Spiegel attendent un heureux évènement !

Alors que Miranda Kerr est une femme mariée depuis seulement six mois avec Evan Spiegel le cofondateur de l’application Snapchat, le mannequin serait enceinte de son deuxième enfant selon DailyMail. Pour ce média, le porte-parole du couple a confié : « Miranda, Evan et Flynn ont hâte d’accueillir ce nouveau membre au sein de la famille ».

Déjà maman d’un petit garçon de 7 ans, ce bébé sera en revanche le premier du businessman. Heureuse comme jamais, Miranda avait confié à propos de son union : « Ce mariage a été tellement joyeux. Nous nous sommes levés, nous avons fait du yoga, puis nos familles sont arrivées et nous avons célébré cette fête dans notre jardin. C’était incroyable. C’était magique ».

Aujourd’hui, le couple s’apprête à pouponner même si on ignore encore pour quand bébé arrivera, ni même son sexe. Sur les réseaux sociaux, la Toile est « on fire » et envoie des messages de félicitations par centaines comme Elise.E qui écrit : « Wow félicitations à vous 2, tu le mérites, je te souhaite beaucoup de bonheur ! Bisous ». Et vous, que pensez-vous de Miranda Kerr ? On attend vos réactions dans les commentaires.