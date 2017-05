La mirifique résidence de Henri- Quel  bel artisanart

Henri est un Belge qui a choisi de s’installer au Sénégal dans un quartier résidentiel d’une beauté environnementale hors pair. Ses voisins qu’il connait à peine sont des Sénégalais et des personnalités en mission au nom d’organismes internationaux. Une visite amicale dans la résidence d’un compatriote au cœur de l’Etat fait découvrir une grande différence de goût. La résidence du Sénégalais est un prolongement des résidences parisiennes, bordelaises et versaillaises aux meubles Louis XIV, Napoléon Bonaparte, avec au seuil du merveilleux foyer des chaises dorées et des tables à manger sur lesquelles les Diop du Sénégal n’oseraient se mettre ! Encore que le Sénégalais a un certain complexe : il pense Occident et l’Occidental pense Africain !

Mais la résidence de Henri, Belge, est un arrangement de meubles africains impressionnant. Dans le salon, à coté de sofas simples, s’impose un spectaculaire canapé en cornes et peaux de bœufs et quatre chaises multicolores en kilim vintage et en wax sombre et sobre. Le génie africain artisanal s’impose avec quatre sièges en Osier dont les Français, les Anglais, les Allemands et les Belges raffolent. On n’en voit qu’en Afrique d’où ils l’exportent. Le lit de repos, posé au coin du salon aéré de la résidence de Henri, est en bambou douillet, un lit en bambou sur lequel on n’a point besoin de somnifère pour dormir modérément.

La table qui sert de bureau au fond du salon est artisanal avec un fauteuil sculpté en forme de chameau accroupi, la tête de l’animal en bois semblant épier un collaborateur qui arrive. L’immense télévision à écran plat, qui ne peut être artisanale quand même, est posée sur une sorte de crédence qui a la forme d’une commode qui illustre un mélange de savoir artisanal et de technique moderne. Henri a acheté certains de ses merveilleux au Sénégal et les autres dans la sous-région.

Le Salon International de l’Artisanat de Dakar (SIAD) organisé à Dakar devrait vraiment être un moment de sursaut. La création artisanale est l’expression de l’intelligence et du génie africain. Les produits d’ornement de mur, les perles qui renvoient aux reines dont on évoque les épopées avec fierté et la beauté tropicale que l’artisanat charrie, mettent simplement les chœurs en fête. Ils protègent aussi l’environnement. C’est initier, créer et faire bien et beau hors contexte industriel. Quel initiative, le SIAD !

Domou rewmi