Mise en liberté provisoire de la chanteuse- Ce que Amy Collé Dieng a dit au juge d’instruction

Poursuivie pour offense au chef de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles, Amy Collé Dieng a obtenu, avant-hier, une liberté provisoire. Retour sur le face à face avec le juge d’instruction qui, a conduit à la mise en liberté provisoire de la chanteuse.

Amy Collé Dieng a obtenu, avant-hier, une liberté provisoire. Elle est poursuivie pour offense au chef de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles. Auparavant, la chanteuse a été auditionnée au fond en présence de ses avocats à savoir Me Ciré Clédor Ly, Amadou Sall, Djiby Diallo et Me Barro. Face au juge d’instruction Samba Sall, elle a fait savoir qu’elle n’avait aucune intention malveillante. Même si ses propos ont eu à heurter certaines personnes. S’exprimant au sortir de cette audition, Me Barro un de ses avocats a soutenu l’interprétation des propos de la chanteuse n’est pas conforme à ce qu’elle pense et ce qu’elle dit. « Nous espérons que dans les prochains jours à venir que notre cliente puisse retrouver sa liberté qu’elle a perdud’autant plus qu’elle est en état avancé de grossesse. Elle est régulièrement domiciliée et présente toutes les garanties de représentation en justice. Alors dans ce cas, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise en liberté provisoire sinon même en liberté définitive », disait la robe noire. Selon lui, il ressort de l’audition de leur cliente qu’elle n’avait pas une intention malveillante de s’attaquer à qui que ce soit et que s’il est avéré que la personne qu’elle a visée s’est sentie offensée en l’occurrence, le Chef de l’Etat, elle présente ses sincères excuses. « Nous sommes des citoyens et Macky Sall incarne une institution. Mais, elle présente qu’elle n’avait aucune intention malveillante de proférer des insultes ou à des propos désobligeants. Peut-être ses propos ont été mal interprétés. Elle a dit parce qu’elle voulait tout simplement faire s’avoir aux gens que la personne que j’ai attaquée est une personne intelligente et futée. Elle regrette », a encore dit la robe noire. A propos toujours de la liberté provisoire, le conseil d’insister : ‘’Nous souhaitons qu’Amy Collé Dieng recouvre la liberté qu’elle a perdu. Elle-même a écrit au juge pour obtenir une liberté provisoire. C’est une femme qui souffre du fait de son état de grossesse qui est difficilement comptable avec la détention, qui a une famille à nourrir. Elle est régulièrement domiciliée et présente toutes les garanties de représentation en justice. Alors dans ce cas, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise provisoire sinon même en liberté définitive ». Finalement, les avocats ont obtenu gain de cause car, leur cliente a bénéficié d’une liberté provisoire. A noter que Penda Bâ, Oulèye Mané poursuivies dans d’autres procédures ont elles aussi obtenu une liberté provisoire.

Cheikh Moussa SARR