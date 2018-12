Dans votre édition du mercredi 18 décembre 2018, un article portant le titre de ‘’Sonko et les 300 millions de la BHS’’ et posté sur le site de rewmi.com, prétend à un financement bancaire de plus de trois cent millions pour s’acheter une maison. Nous vous signifions que la BHS ne connaît pas ce dossier et n’est donc nullement concernée. Nous vous demandons, par conséquent, de prendre les dispositions nécessaires pour réparer ce préjudice.