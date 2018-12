Miss University Africa : Nabou Touré remporte 4 prix

Nabou Touré, alias Miss dans la série « Wiri-wiri», a remporté quarte prix, elle est aussi 4e parmi les représentantes de 54 pays qui étaient sélectionnés pour ce concours. « L’aventure Miss University Africa fut extraordinaire, je n’ai même pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. Je suis sortie 4e parmi 54 pays de toute l’Afrique et j’ai gagné 4 prix : Le prix du Président, le prix de la déléguée ayant récolté le plus de « j’aime » sur les réseaux sociaux, le prix de la meilleure vidéo de présentation et le prix de la meilleure vidéo sociale. Je remercie Dieu avant tout et pour tout. Je remercie mon équipe Fefsyoficiel, Zahra, Mathus et tous les autres, pour le travail acharné qu’ils ont fourni, je remercie ma famille pour le soutien, je remercie mes partenaires, je remercie tous ceux qui ont voté pour moi sur les réseaux sociaux qui m’ont permis de remporter ces prix. Je n’ai pas les mots… Merci à tout le monde », se réjouit-elle. Miss University Africa Pageant « (MUA) est un concours sans bikini qui se consacre à la promotion et à la célébration de la beauté et du potentiel inné des étudiants sur le continent africain. Il offre également au lauréat une tribune à travers laquelle discuter des questions d’importance sociale vitale et la recherche de solutions durables, la prise de contact avec les moins privilégiés et l’assistance.