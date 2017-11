Mobilité des étudiants : Protocole de partenariat entre l’Université de Thiès et Sup Agro de Montpellier

Le Soleil- Un protocole de partenariat entre l’Université de Thiès et celle de Sup Agro de Montpellier (France) vient d’être signé entre le recteur Mactar Mour Seck et Mme Dominique This, Maître de conférences (Hdr) au Département de Biologie écologie à Sup Agro. La cérémonie a eu lieu en marge de l’inauguration du Centre d’excellence de recherche du Ceraas (Centre d’études régionales pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse) de Thiès, en présence du directeur de l’Ecole nationale supérieure de l’agriculture (Ensa), M. Dieng. Les deux parties ont magnifié ce bel exemple de coopération qui devrait permettre la mobilité, de part et d’autres, des étudiants pour des échanges dans le domaine de la recherche, mais aussi et surtout de formations et d’expériences à travers des modules adaptés au secteur agricole.