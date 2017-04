MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION- Les 7 mesures chocs de Dionne

Une réunion interministérielle pour la modernisation de l’administration publique s’est tenue hier. A la suite de cette réunion, le Premier ministre a annoncé 7 mesures phares promises par Macky Sall.

Le Premier ministre a exposé hier sa vision de ce que doit être la nouvelle administration sénégalaise, ‘’une administration publique efficace et efficience est une variable stratégique et explicative de l’émergence d’un pays’’. Il a ensuite insisté sur la nécessité de moraliser et de professionnaliser le secteur. En effet, Mahammad Boun Abdallah Dione a rappelé que le Président de la République a fait de la modernisation de l’Administration, le quatrième pilier du socle des réformes majeures qu’il a initiées après la révision de la constitution, la réforme foncière et l’Acte III de la décentralisation, pour créer les conditions d’un Sénégal Emergent en 2035. Ainsi, à la suite d’échanges fructueux sur la nécessité d’engager la mise en œuvre des réformes pour renforcer les capacités de l’Administration publique au regard des impératifs du PSE, le chef du Gouvernement a pris des mesures importantes. Il a décidé de soumettre à sa signature, dans les meilleurs délais, le projet d’arrêté portant organisation et fonctionnement du comité de modernisation de l’Administration publique. Ensuite le boss de le Primature a souligné qu’il va prendre les dispositions appropriées pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’Actions Prioritaires issu du Forum national de l’Administration, en mettant à contribution l’ADIE, l’APIX et le BOM. Ce n’est pas tout. Dionne a indiqué qu’il va accélérer le processus d’adoption du Code de déontologie générale des agents publics, d’élaboration de la nouvelle loi de la Fonction publique ainsi que de la généralisation de la Charte Qualité générale du Service public (Norme Iso 9000). Aussi va-t-il finaliser, dans les meilleurs délais, en relation avec le ministère chargé des finances, l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’appui à la modernisation de l’Administration publique ainsi qu’engager la préparation de la 2ème édition du Forum prévue en 2018. Il a va également, dit-il, soumettre au Conseil des ministres, l’adoption du projet de la loi d’orientation de l’Administration territoriale et le projet de décret portant Charte de la déconcentration et accélérer la modernisation de l’Etat civil à travers le développement des centres de services partagés. Enfin, s’agissant du Schéma directeur de modernisation de l’Administration publique (SDMAP), le Premier Ministre a tenu à préciser qu’il fera prendre les diligences nécessaires pour le présenter à la signature du Président de la République.

