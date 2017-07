MODIFICATION DE l’article 78 Le projet de loi adopté dans une ambiance houleuse

C’est fini. Le projet de loi portant modification de l’article 78 de la loi numéro 2017 du 18 janvier 2017 portant code électoral a été adopté, hier, par l’Assemblée nationale, après un débat sulfureux. Son vote a viré au psychodrame. On vous rapporte les dernières harangues, les derniers débats, qui frôlent parfois le règlement de compte.

Tempête à l’Assemblée nationale. Rarement un projet de loi n’aura été autant combattu et contesté par l’opposition. Mais sans surprise, la majorité a voté massivement en faveur du texte, mais n’a pas fait le plein. Le vote a été précédé d’une discussion houleuse qui illustre bien la tonalité générale des débats. Tout d’un coup, un jeune infiltre l’hémicycle pour crier son ras-le-bol. «Il faut respecter les Sénégalais. Ce n’est pas normal…’’ Il sera expulsé manu militari par les éléments de sécurité. Au fur et à mesure que les observations des uns et des autres se poursuivaient, un autre jeune, assis à la place réservée au public, se lâche. «Non, cette loi ne pourra être votée», dit-il. Lui aussi, va être mis dehors. Sous les critiques de l’opposition, le Ministre de l’Intérieur tente de justifier le projet de loi : ‘’Il s’agit de créer de meilleures conditions de vote car l’inflation au niveau des listes peut entraîner des difficultés dans le déroulement de l’élection dont des lenteurs dans le vote, le découragement de l’électeur et la prorogation de l’heure de clôture.’’ Le ‘’député du peuple’’, Me El Hadj Diouf, qui avait déjà férocement attaqué le texte, en remet une couche. Bien épaisse. ‘’C’est un coup de force’’, fulmine-t-il, avant de protester contre le faible temps de parole. ‘’C’est vraiment très incorrect, c’est inadmissible», a vitupéré Me Diouf, qui avise d’un risque de guerre civile et de troubles post-électoraux. Une déclaration du député qui a mis le feu aux poudres dans l’hémicycle. Oumar Sarr, malmené par les forces de l’ordre, s’en est également pris avec véhémence au projet de loi : ‘’Nous revendiquons ce combat contre un projet néfaste et dangereux pour notre pays. ‘’Cette Assemblée est à genou et va voter toutes les lois du régime. Une loi qu’on modifie à quelque jours des élections, pose problème’’. Parmi les 47 listes, révèle-t-il, 30 ont été financées par le Gouvernement. Gallo Tall, son frère libéral qui assistait depuis les tribunes de l’hémicycle à la plénière, en aura pris pour sa grade. Malmené, il a été blessé à la jambe et est sorti boitillant de l’Assemblée avant d’être conduit à l’hôpital. Abdou Aziz Diop, membre du comité directeur du Pds, a, quant à lui, échappé de justesse à une arrestation. Il a failli être embarqué pour avoir refusé de quitter les portes de l’Assemblée. Des jeunes libéraux ont également été expulsés de l’hémicycle. La police qui s’est déployée pour tenter de calmer les manifestants, a escorté le groupe jusqu’aux environs du lycée Lamine Gueye avant de leur larguer une grenade lacrymogène. Et de disperser la foule.

M BA