MODOU DIAGNE FADA A SES EX-FRERES LIBERAUX ‘’Moi, j’ai préféré voler de mes propres ailes’’

Dans le cadre de sa tournée nationale pour les législatives de 2017, la tête de liste nationale de la coalition Mankoo Yessal Senegaal, l’ancien ministre Modou Diagne Fada, a été hier l’hôte des populations du département de Linguère. Il a été accueilli massivement par ses militants à la place publique de Dahra où se tenait la manifestation.

En campagne dans le Djoloff, Modou Diagne Fada s’est autoproclamé comme le digne fils de Me Abdoulaye Wade. ‘’Le président Wade m’a inculqué le courage, il m’a appris à prendre mes responsabilités quand il le faut’’. Et Fada d’ajouter que le père de Karim lui a appris à s’assumer comme adulte. ‘’Aujourd’hui, je suis adulte et j’ai préféré volé de mes propres ailes’’, a souligné la tête de liste nationale de Mankoo Yessal Senegaal. ‘’Ceux qui veulent rester sous les ailes protectrices de Wade, c’est leur choix, mais il est temps de grandir’’, ajoute-t-ii, avant d’avertir : ‘’ce sont ces gens qui veulent un poste de député qui vont le lâcher.’’ ‘’Me Wade ne cherche plus un poste de député, il n’a plus rien à faire avec un poste de député, car Wade a été Président de la République. Aujourd’hui, il ne cherche plus rien en politique. Ceux qui sont derrière Wade, c’est eux qui cherchent un poste de député, mais ils n’ont pas le courage d’affronter les Sénégalais et ils n’ont pas le courage de solliciter le suffrage des Sénégalais’’, a martèle Modou Diagne Fada. Mais pour lui, l’espoir est permis car il est le premier leader national à faire un meeting à Dahra Djoloff depuis le démarrage de la campagne électorale. Face à ses militants, Diagne Fada reconnaît que les secteurs comme l’élevage et l’agriculture sont en difficulté dans le milieu, avant d’avancer que ceux qui représentaient le Djoloff à l’Assemblée nationale ont failli à leur mission. Donc il est urgent qu’ils soient remplacés par des députés qui seront à la hauteur. Selon lui, la vague du Yessal est partie pour remporter les deux sièges qui sont en compétition dans le département de Linguère. A rappeler que les investis de Yessal dans le département de Linguère sont le docteur Birane Diop et Seynabou Ndao.

Samba Khary Ndiaye