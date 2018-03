Modou Hane tue son Grand-frère 

L’horreur s’est produite hier au quartier Cité Lamy à Thiès. Modou Hane n’a trouvé rien de mieux à faire que de s’acharner sur son grand frère Gaston Hane qu’il a tué à coups de coupecoupe. Le grand frère a été atteint au ventre et c’est dans ces conditions qu’il a affreusement rendu l’âme. Les faits se sont produits vers 10 heures et selon nos sources Modou Hane ne jouit pas d’une bonne réputation dans le quartier car étant un adepte de la drogue. C’est ainsi, selon les mêmes sources, qu’il s’en prenait souvent à son grand-frère. La victime venait juste de souffler sur ses 34 bougies et dans le quartier c’est encore l’émoi et la grande consternation. Ce sont les éléments du poste de police qui ont procédé au constat d’usage avant le transfert du corps vers la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndéguène.