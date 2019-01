Modou Lô-Eumeu Sène fixé au 1er février

La date du combat Modou Lô-Emeu Sène est connue. Les deux lutteurs vont s’affronter le 1er février prochain. Le combat est organisé par Moustapha Diop, Dg de Okay Africa Tv. D’après L’Observateur, le promoteur a décroché l’accord de principe des deux lutteurs qui vont s’affronter une deuxième fois. Le combat sera donc finalisé après le dernier face-à-face entre Modou Lô et Balla Gaye 2 prévu aujourd’hui 22 janvier

Le Roi des arènes, pour sa revanche contre le patron de Rock Energie, a demandé du lourd, notamment 160 millions F Cfa, rapporte Sunu Lamb. Eumeu sène est tombé d’accord avec le promoteur sur un cachet de 150 millions F Cfa pour affronter Modou Lô en cas de victoire. Mais s’empresse-t-il d’exiger une rallonge de 10 millions F Cfa en cas de défaite de Xaragne Lô.

A rappeler que Modou Lô et Eumeu Sène s’étaient affrontés le 31 janvier 2014 mars. Le premier avait infligé au second une défaite au terme d’un combat âprement disputé et qui a duré plus d’une vingtaine de minutes au stade Demba Diop.