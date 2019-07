Modou Lô : un titre de ” roi des arènes” légitime ?

Moustapha Guèye, le «2ème tigre de Fass », l’avait dit : « Le titre de roi des arènes empêche Modou Lô de dormir ». Maintenant qu’il a réalisé le rêve de sa vie, le « roc des Parcelles assainies » peut dorénavant dormir tranquille, sur ses deux oreilles. Le voilà couronné du titre de « roi des arènes », le septième « roi » dans le décompte général. En effet, avant lui, seuls six lutteurs ont eu à porter ce titre, officieux ou officiel : Manga II, Tyson, Bombardier (2 fois), Yekini, Balla Gaye II, Eumeu Sène. C’est en 1986 que la Fédération sénégalaise de lutte a organisé, pour la première fois, une compétition avec pour enjeu le titre officiel de « roi des arènes ». La finale avait vu la victoire de Manga II sur Mor Fadam. Le titre impliquait des obligations, notamment celle d’être défendu au moins trois fois par saison.

Dans son mémoire de maîtrise ès-Sciences et Techniques de l’activité physique et du sport, soutenu en 1990 à l’Institut National Supérieur de l’Education Populaire et du Sport (INSEPS), sous le thème : « La Lutte traditionnelle avec frappe à Dakar: Quelles Perspectives ? », Ithiar Bidiar est revenu sur l’épreuve du drapeau national doté du trophée du chef de l’Etat et dont les grandes lignes ont été précisées par le CNP (Comité National Provisoire) de lutte en 1982. Ainsi, la CQRP (Commission qualifications, règlements et pénalités) attribue aux lutteurs, lors de chaque combat, et selon qu’ils sont vainqueurs ou vaincus, des points permettant de procéder à leur classement à la mi-juin de chaque saison. Les deux premiers au classement se rencontrent le dernier dimanche du mois de juin pour désigner un champion du Sénégal de lutte avec frappe appelé “roi des arènes”. Cette ultime rencontre est organisée par la Fédération. Elle est dotée, en plus des cachets à payer aux deux lutteurs, d’une coupe et d’un drapeau qui sont remis en jeu chaque année dans les mêmes conditions. C’est cette formule qui reste actuellement en vigueur même si elle n’a pas été organisée depuis 1986.

Manga II, au sommet de la gloire, et fort de sa suprématie dans l’arène, vainqueur de la première et jusque-là seule édition du tournoi consacrant le « roi des arènes » a ainsi défendu son titre jusqu’à sa première retraite en 1990. Par la suite, ce titre n’a plus attribué officiellement. À son retour en compétition, Manga II a continué à se prévaloir du titre de « roi des arènes ». Cependant sa valeur n’était qu’officieuse. On peut néanmoins voir un certain consensus au sein des amateurs de lutte et de la presse pour donner une valeur à ce titre.

LES DIFFÉRENTS « ROIS DES ARÈNES »

Les arènes sénégalaises ont connu, de tout temps, de grands champions, aux heures glorieuses. Si on remonte l’histoire de la lutte sénégalaise, on s’aperçoit qu’il y eut beaucoup d’autres grands champions qui auraient largement mérité d’étrenner cette distinction de « roi des arènes » : Médoune Khoulé, Ousmane Sène, Babacar Thiaw, Fodé Doussouba Baldé, Falaye Baldé, Abdourahmane Ndiaye ” Falang”, Bosco Sow, Ibou Senghor, Souleymane Diaw, Modou Diakhaté, Soulèye Ndoye, Talla Diagne, Modou Kane, Edouard, Bara Bara de Gambie, Robert Diouf, Double Less, Boy Bambara, Papa Kane, Bécaye 1, Mame Gorgui Ndiaye, Mbaye Guèye le « tigre de Fass », Papa Diop ” Boson” et Moustapha Guèye, etc.

Manga II, le pionnier (1986-1999)

Au jour d’aujourd’hui, Hyacinthe Ndiaye, alias Manga II, détient la plus grande longévité avec le sceptre de l’arène, pour avoir été le tout premier « roi des arènes » sénégalaises. 15 ans de règne (1984-1999). Quand le Comité National de Gestion (CNG) de lutte organisa la fameuse compétition pour déterminer le titre de « roi des arènes », c’est Manga II qui l’emporta en 1986 face à Mor Fadam. Et commença pour lui un long règne qui dura quinze (15) ans, où en véritable champion, il avait fait le vide autour de lui avant de se retirer volontairement de l’arène. Manga II a fait 2 retours dans l’arène. En effet, Manga II avait effectué son premier retour en 1994 pour voler au secours de l’écurie sérère, le second retour, en 1999, étant lorsqu’il a dû affronter Tyson. Lorsqu’il reviendra une première fois dans l’arène, en 1994, après 3 ans de retraite, c’était au moment où l’écurie sérère était mal en point. En ce temps, en effet, tout leur espoir avait été anéanti par un certain Tapha Guèye, « le 2ème tigre de Fass », qui avait décimé littéralement l’écurie sérère (Alioune Diouf, Ibou Ndaffa, Robert 2, Bounama « Rasta », Docteur Faye, Ibou Diop, Mame Ndieumbane). La défaite de Mame Ndieumbane fut la goutte d´eau qui déborda le vase. Ce fut dur pour Manga II qui décréta son retour pour laver cet affront. Mais peine perdue car Fass n´acceptera jamais ce duel plus particulièrement Mbaye Guèye, « le tigre de Fass », qui opposa son véto, comme il a eu à le marteler : “Ce combat n’aura pas lieu tant que je serai en vie “. Le second retour de Manga II dans l’arène intervint au moment où le jeune Mouhamed Ndao (Tyson) avait émergé. Le 4 juillet 1999, Manga II sera battu par Tyson (écurie Boul Faalé). Il perdra sa couronne et se retirera sur une défaite. Mais, il aura régné pendant 15 ans. C’est le règne le plus long. Manga n’a jamais perdu sa couronne de « roi des arènes » du CNG, car celle ci n’a jamais été remise en jeu. C’est une couronne que Manga II gardera pour la vie ! Seul « roi des arènes » reconnu à ce jour par le CNG, Manga II de préciser : “Le texte stipule aussi que le roi le reste en attendant que le CNG puisse remettre en jeu son drapeau. Ce qui n’est toujours pas le cas. Donc, jusqu’à présent je suis le roi des arènes”.

Tyson, « leader de la Génération Boul Faalé » (1999-2002)

Jeune, vigoureux avec un physique d’Apollon, Mouhamed Ndao dit Tyson et sa philosophie de « Génération Boul Faalé », avait révolutionné l’arène. Style différent, porté sur le business, belle chorégraphie pendant les « touss » d’avant-combat, Tyson a véritablement donné du peps à la lutte sénégalaise. Il avait de ce fait, relevé les cachets qui passaient de 3, 10 à 50 millions FCFA pour un combat de lutte. Lui aussi, fera le vide autour de lui en battant les anciens comme Alioune Sèye, Mouhamed Ali, Toubab Dior ou Mor Fadam, puis ceux de sa génération (Moustapha Guèye). Contrairement au 1er « roi des arènes », le règne de Tyson a duré cinq fois moins. Il se fera détrôner par Bombardier, le « B52 » de Mbour, le 25 décembre 2002. Au total, le « roi » Tyson aura fait 3 ans et 5 mois, soit 41 mois de règne.

Bombardier, « le B52 » de Mbour (2002-2004 et 2014-2018))

Serigne Ousmane Dia, alias « Bombardier », aura eu lui aussi, un règne de courte durée. C’est même le plus court règne comme « roi des arènes ». Il réalisa l’exploit de vaincre par K.O le « roi des arènes », Tyson, champion incontesté de l’arène, le 25 décembre 2002, pour lui ravir le titre de « roi des arènes ». Mais, dès qu’il rencontra Yakhya Diop, alias Yékini, le 28 mars 2004, Bombardier abdiqua son trône. Bombardier n’a régné que 1 an et 3 mois. Soit 15 mois. Mais, Bombardier est le seul lutteur, à ce jour, à avoir été « roi des arènes » à deux reprises. D’abord, du 25 décembre 2002, après sa victoire contre Tyson, au 28 mars 2004, avant sa défaite contre Yekini. Un an après sa victoire-revanche sur Balla Bèye II, alias Baboye, à Bercy (France), le 9 juin 2013, après avoir perdu dans leur première confrontation en 2005 à Thiès, Bombardier conquiert à nouveau le titre de « roi des arènes » en battant Balla Gaye II, le 8 juin 2014. Le 25 juillet 2015, Bombardier conserve sa couronne en battant Modou Lô. Mais, il perdit sa couronne, le 28 juillet 2018, avec sa défaite contre Eumeu Sène. Yékini, le «Baobab de Bassoul » (2004-2012)

Contrairement aux deux précédents « rois » (Tyson et Bombardier), le règne de Yakhya Diop (Yékini) a été long. Il a duré 8 ans. Celui qu’on appelait le « Baobab de Bassoul », avait lui aussi fait le vide autour de lui depuis qu’il avait détrôné Bombardier le 28 mars 2004. Le 22 avril 2012, le « roi » Yekini perdit sa couronne au profit d’un jeune loup aux dents longues : Balla Gaye II. Yekini, c’est un palmarès de 22 combats, 19 victoires, 1 nul et 2 défaites (Contre Balla Gaye II et contre Lac de Guiers II). Désigné en 2010 « meilleur lutteur du cinquantenaire (1960-2010) », et après 24 ans de carrière au plus haut niveau dans le monde de la lutte sénégalaise, Yakhya Diop, dit Yekini, a tiré sa révérence en 2016. À l’âge de 42 ans.

Balla Gaye II, « le lion de Guédiawaye » (2012-2014)

Omar Sakho dit Balla Gaye II, ou encore « le Lion de Guédiawaye », est à ce jour le plus jeune « roi des arènes » car quand il détrôna Yékini, le 22 avril 2012, alors qu’il n’avait que 26 ans. Mais son règne ne dura que le temps d’une rose. Il sera détrôné à son tour, le 8 juin 2014, par Bombardier de Mbour, un ancien « roi » déchu, ayant repris le sceptre qu’il avait perdu 10 ans auparavant. Le règne du fils de Double Less a été éphémère, il n’a duré que 2 ans et 1 mois, soit 25 mois. Mais, depuis la perte de sa couronne face à Bombardier, suivie d’un deuxième revers face à Eumeu Sène, Balla Gaye II s’est refait une santé pour revenir encore plus fort et prendre le dessus, successivement, sur Gris Bordeaux et Modou Lô.

Eumeu Sène, chef de file de l’écurie « Tay Shinger » (2018-2019)

Ancien poulain de Mouhamed Ndao « Tyson » et fondateur et chef de file de l’écurie « Tay Shinger », Mamadou Ngom, alias Eumeu Sène, était le sixième « roi des arènes » depuis sa victoire contre Bombardier, le 28 juillet 2018, qui le couronna « roi des arènes » pour tout juste 12 petits mois de règne. Une minute ! Voilà le temps dont Eumeu Sène aura besoin pour s’emparer de la couronne. Après avoir encaissé des coups comme à son habitude, Eumeu Sène impose le corps à corps et finit par déséquilibrer le colosse qui fait ainsi « quatre appuis ». Mais, auparavant, Eumeu Sène a eu à mordre la poussière face à Modou Lô qui l’a terrassé le jeudi 31 janvier 2014, après 28 minutes d’un combat épique. Comme si l’histoire se répétait, Eumeu Sène met en jeu son titre de « roi des arènes » encore un 28 juillet, un an jour pour jour. 28 juillet 2018, il bat le « B52 », 28 juillet 2019, Modou Lô le bat.

Modou Lô, « le roc des Parcelles assainies » (2019- )

Avant ce « combat royal » du 28 juillet 2019, les supporteurs des deux camps croyaient dur comme fer, qui pour le « 1-1 », qui pour le « 2-0 ». En effet, les deux lutteurs se sont déjà affrontés le 31 janvier 2014, avec une victoire de Modou Lô. Avec cette « belle », soit le chef de file de l’écurie « Tay Shinger » devait remettre les pendules à l’heure, et conserver sa couronne, soit le leader de l’écurie « Rock Energie » devait faire répéter l’histoire. A l’arrivée, c’est le « 2-0 », c’est-à-dire la deuxième victoire de Modou Lô, qui a été scellée à la place de l’égalisation d’Eumeu Sène. Et voilà « Xaragne Lô » d’être couronné enfin « roi des arènes ».

DE LA LÉGITIMTÉ DU TITRE MODOU LO « ROI DES ARÈNES »

Mais, de quelle légitimité du titre de « roi des arènes » de Modou Lô peut-il se prévaloir devant un Bombardier qui l’a battu une fois (25 juillet 2015), mais surtout devant Balla un Gaye II qui l’a battu deux fois (21 mars 2010 et 13 janvier 2019)? De retour d’un échec cuisant et humiliant, « en mode djouteul », face à Balla Gaye II, Modou Lô revenait d’une défaite et devait donc reculer d’un cran. Se voir donc proposer immédiatement une confrontation au sommet avec le détenteur du titre de « roi des arènes » était inapproprié. Au lieu de faire le chemin normal pour mériter d’affronter le « roi », Modou Lô a plutôt fait un raccourci pour se hisser au faîte de l’arène. Une manœuvre affairiste de promoteurs cupides et en porte-à-faux avec l’orthodoxie. Comment Modou Lô, battu à plate couture par Balla Gaye II, peut-il, dès le combat suivant, devenir « roi des arènes » alors qu’il sort d’une défaite six mois plus tôt ? Ses deux deniers « bourreaux » (Bombardier et Balla Gaye II) le comprendraient difficilement. A juste titre. Au regard de leurs derniers résultats respectifs (victoire d’Eumeu Sène sur Bombardier, bonifié par l’obtention du titre de« roi des arènes », et défaite de Modou Lô face à Balla Gaye II), l’avenir immédiat de Modou Lô devrait être de perdre des points et d’être relégué d’une marche en-dessous dans l’escalier des VIP de l’arène. Quant à Eumeu Sène, auréolé du titre de« roi des arènes », il devrait prendre le large vis-à-vis de ses suivants, et surtout de Modou Lô. Par conséquent, le fossé qui les séparait aurait dû s’élargir davantage. Mais, que non ! Coup de théâtre ! L’on nous apprend que le combat Eumeu Sène-Modou Lô a été ficelé. Certes, c’est une très belle affiche. Mais, au vu des états de service actuels des deux lutteurs, rien ne justifiait de sitôt leur confrontation directe. Il est vrai qu’Eumeu Sène avait dans un coin de sa tête sa revanche sur Modou Lô qui l’avait battu le 31 janvier 2014, en mode “tégal chaise “. Une défaite amère qui lui était resté au travers de la gorge. Mais, ce ” combat-revanche”, prématuré, ne viendrait à son heure que si Modou Lô relevait d’une grande victoire qui le relancerait dans la course au titre de« roi des arènes », et qu’au même moment, Eumeu Sène restait bien assis sur son trône. A l’opposé, Balla Gaye II, après sa traversée du désert consécutive à ses deux défaites d’affilée, d’abord face à Bombardier, le 8 juin 2014 (ce qui lui avait coûté sa couronne de« roi des arènes », suivi de sa deuxième défaite face à Eumeu Sène), a fait le nécessaire pour remonter la pente et revenir dans la course pour la reconquête du titre de« roi des arènes », en battant, successivement Gris Bordeaux et Modou Lô. Sous ce rapport, une affiche Eumeu Sène-Balla Gaye II était plus logique qu’une affiche Eumeu Sène-Modou Lô. Mais, offrir ce « combat royal » à Modou Lô au lendemain de son humiliation face à Balla Gaye II, c’est à la limite une prime à l’échec. Comme ce fut le cas, il y a quelques jours, avec les « Lions » du Sénégal, fêtés en grande pompe, comme des héros, à leur retour de la CAN 2019 en Egypte. Alors qu’ils ont perdu. Seulement, Balla Gaye II est à ce jour frustré de ne pas pouvoir aller reconquérir directement le titre de « roi des arènes » en défiant Eumeu Sène, dans la mesure où ce denier a dit à qui voulait l’entendre qu’il ne lutterait plus contre le fils de Double Less. Parce qu’il l’aurait battu deux fois ? Cela ne tient pas la route. Ainsi, Balla Gaye Gaye était obligé de ronger son frein et d’attendre que le titre de « roi des arènes » quitte Eumeu Sène, pour pouvoir le chercher chez un autre « roi ». Ridicule ! Il est grand temps que le CNG – cette structure provisoire et d’exception qui s’éternise et qui ne veut pas revenir à la normale en retrouvant les prérogatives d’une Fédération sénégalaise de lutte – devrait régler, une bonne fois pour toutes, cette question à polémique de titre de « roi des arènes », afin que le plus grand champion ne soit plus contesté et ne l’objet d’une seule équivoque. En effet, c’est trop simpliste d’être le « roi des arènes » au Sénégal. Il suffit de battre le « roi », quel que soit le palmarès du lutteur qui a fait chuter le « roi ». Le roi est mort, vive le roi. Tenez ! Gris Bordeaux, celui-là même qui n’était pas encore adoubé comme le « 3ème tigre de Fass », a failli réussir ce hold-up quand, le 26 juillet 2009, quand il se vit opposer, on ne sait trop comment, le « roi des arènes » Yakhya Diop « Yekini », impérial et au sommet de son art. Heureusement, pour l’éthique sportive, la hiérarchie a été respectée et il n’y eut point de grande surprise car le « roi » Yekini a tenu son rang en s’imposant facilement sur un Gris Bordeaux, remis à sa place et qui n’avait ni l’étoffe, encore moins le palmarès pour se mesurer au grand champion de l’arène.

Cela dit, Modou Lô est à féliciter pour cette confirmation, après avoir battu deux fois Eumeu Sène, comme l’a fait l’Algérie sur le Sénégal à la CAN de 2019 en Egypte. Modou Lô est donc meilleur qu’Eumeu Séne, tout comme les « Fennecs » sont meilleurs que les « Lions ».

