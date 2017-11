Modou Lô/lAC 2- le 28 janvier

Initialement programmé le 16 juillet dernier puis reporté à cause du drame de Demba Diop survenu un jour plus tôt, le combat Modou Lô Lac de Guiers 2 avait été reprogrammé le 29 octobre. Cette fis encore ne sera pas la bonne car la fermeture du stade Demba Diop est prolongée à cause de son état de délabrement avancé.

Pape Abdou Fall et le Cng, ont finalement trouvé une date et un lieu, en l’occurence le stade Léopold Sédar Senghor qui accueillera le choc entre Lac 2 et Mod’Lô, le 28 janvier prochain.