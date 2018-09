Modric, meilleur joueur FIFA

Ce soir se tenait la troisième cérémonie du trophée FIFA, pour la première fois appelée « The Best ». Les finalistes dans la catégorie du meilleur joueur étaient Cristiano Ronaldo, Mohammed Salah et Luka Modric. Le vainqueur est élu par un collège de votants composé de fans (25%), le reste (75%) étant un mélange d’entraineurs de sélections nationales, de capitaines des équipes nationales et de journalistes sportifs. C’est le joueur croate qui l’a emporté. Capitaine de la Croatie durant la compétition, il les a mené en finale de l’épreuve, dont il a gagné le titre de meilleur joueur. Il a également remporté sa troisième Champions League consécutive avec le Real la saison passée.

Onefootball.com