Mody Guiro: «Notre environnement des affaires doit protéger les nationaux »

Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Mody Guiro, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a, sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, abordé longuement la fête du 1er mai, le bilan du Président Sall par rapport à la satisfaction des doléances, l’environnement des affaires au Sénégal, entre autres sujets. Morceaux choisis.

Nouvelles doléances des travailleurs

Les nouvelles doléances c’est de préserver, de contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat des travailleurs par une revalorisation des salaires. Comme vous le savez, nous avons signé, une semaine avant le 1er mai, un accord avec le patronat. Il faut donc envisager dans les jours à venir et l’accord de principe a été obtenu pour faire des négociations tendant à améliorer sensiblement les salaires minimums catégoriels des secteurs professionnels. Nous avons parlé avec le Président de la République, après avoir salué l’accord intervenu chez les enseignants, d’envisager une refonte du système de rémunération, d’indemnisation dans la fonction publique. Nous estimons que l’Etat en tant qu’employeur, devrait mettre en avant une proposition articulée autour d’un système basé sur l’équité, la justice et la transparence pour l’ensemble des travailleurs de la fonction publique. Nous avons également comme revendication la révision de la convention collective nationale interprofessionnelle, de discussion sur des conventions, notamment pour finaliser la convention du secteur du gardiennage, du secteur de l’agriculture. Nous avons également abordé certaines violations des droits syndicaux dans certaines entreprises du secteur privé. Et la nécessité de revenir sur les licenciements que nous avons trouvés arbitraires ou pour lesquels les droits des travailleurs n’ont pas été respectés. C’est d’abord une trentaine de travailleurs dans les collectivités locales, la mairie de Kaolack. Nous avons une quarantaine de travailleurs des Ads. Nous sommes revenus sur l’engagement de l’Etat sur les entreprises en difficulté liquidées, regroupées au sein d’un collectif, entre autres doléances.

Inquiétude sur le fait que le chef de l’Etat a dit qu’on ne donne pas des injonctions à l’Etat ?

Les gens m’ont interpellé sur cette question, mais il faut comprendre l’atmosphère dans lequel nous étions. Nous sommes des hommes libres et quand vous faites quelque chose de bon, nous le disons. Quand vous avez aussi un autre comportement personnellement (…). On ne veut pas polémiquer devant le chef de l’Etat. Le Président de la République on lui donne parfois des informations qui sont fausses. Ils ne disent pas la vérité et on a l’occasion de démontrer que ces informations ne sont pas du tout justes. Parce que dans nos discours, nous avons dit que nous exigeons du chef de l’Etat une réaction immédiate. Mais, il a répondu en fonction des informations qui lui sont données. En disant que ça ne date pas de maintenant et ce sont des choses qui arrivent. Mais c’est avec l’actuel maire, il ne faut pas se cacher. Puisque nous ne sommes pas là pour polémiquer, nous avons dit que nous sommes là pour régler ce problème. A titre humanitaire en tant que Président de la République, nous lui demandons la réintégration de ces gens. Il a dit que vous ne devez pas faire l’injonction au gouvernement. J’ai enlevé ce terme et on a rigolé. Donc ce n’était pas quelque chose de méchant quand il le disait. Nous sommes des négociateurs et on a de l’expérience. Toutefois, nous avons bon espoir par rapport aux revendications. Il faut discuter, il faut négocier autour de la table. Les revendications qu’on pose, il faut les suivre si elles ne sont pas réglées.

Bilan du Président Sall par rapport à la satisfaction de certaines doléances

Si nous devons dire la vérité, il y a des avancées qui ont été notées. C’est avec le Président Sall que nous avons eu l’effectivité de la retraite à 60 ans. Je pense que c’est également avec le Président Sall que nous avons eu l’effectivité de la baisse sur la fiscalité des salaires. C’est avec le Président Sall que nous avons aussi eu un engagement sur l’instauration d’une pension minimale. Il y a eu des avancées, mais aussi l’octroi de plusieurs parcelles dans beaucoup de secteur. En tant que syndicat, nous savons que la question de l’Etat est une question centrale. Non sans compter ce qui a été fait dans les bourses d’économie familiale, la CMU,… Maintenant nous voulons qu’il aille plus loin, même s’il a fait des efforts.

La situation des retraités

J’ai été Président du conseil d’administration de l’Ipres et je sais ce qui a été fait pour les retraités. Donc, je pense que les augmentations ont dépassé les 40%. Il faut aussi pousser parce que tant que la situation de l’institution permet d’améliorer les pensions de retraite qui, à mon avis, sont jusqu’à présent très faibles, il faudrait faire des efforts sans entamer l’équilibre des institutions. Sur ce plan là, il y a des choses qui ont été faites de 2008 à maintenant.

Par rapport à l’environnement des affaires, est-ce que l’économie sénégalaise bouge ?

Je pense qu’on a l’habitude de dire que quand le bâtiment va tout va. Mais regardez Dakar, regardez le Sénégal, je pense que les bâtiments poussent partout. Malheureusement, on a l’impression que ceux qui font bouger l’économie ne se retrouvent pas quelque fois dans tout cela. Il y a une croissance, mais on nous dit que la croissance elle n’est ressentie. Peut-être que ça viendra plus tard, mais nous estimons que la croissance doit être porteuse d’emplois. Selon les statistiques, l’emploi progresse un peu, mais ce n’est pas suffisant. Il faudrait que dans cet environnement économique, que les travailleurs, également les consommateurs, se retrouvent. Parce que pour relancer une économie, vous avez besoin d’un investissement, vous avez également besoin de consommation. Si on consomme également, l’économie bouge. Il faudrait dans cet environnement que les nationaux soient beaucoup plus protégés. C’est-à-dire que l’économie quand elle fonctionne, elle ne doit pas être beaucoup plus favorable à ceux qui viennent investir. Mais, il faut trouver les mécanismes pour que les entreprises nationales puissent se retrouver dans ce système. Qu’elles puissent avoir des mécanismes qui permettraient, dans tout contrat d’intérêt national, que ça soit avec la participation de l’entreprise nationale. Il faut aussi qu’on arrive à transformer ce que nous produisons dans notre pays et comme ça, nous aurons beaucoup plus de valeur ajoutée.

Cheikh Moussa SARR