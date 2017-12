Mody Guiro liste les maux des travailleurs et indexe l’État

REWMI.COM La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a fortement décrié la situation sociale des travailleurs sénégalais, notamment la détérioration du système de travail. Selon Mody Guiro, dans la plupart des entreprises, nous assistons à des licenciements abusifs et à la généralisation des contrats à durée déterminée ou des contrats journaliers et en violation flagrante des dispositions du code du travail. A l’en croire toujours, la promotion de l’investissement national et étranger ne doit pas être synonyme de travail précaire ou de travail indécent.

S’exprimant en marge d’une conférence de presse, il dira que les travailleurs sont devenus les nouveaux pauvres, du fait de l’inadaptation des grilles salariales au renchérissement du coup de la vie. La convention collective nationale interprofessionnelle, qui date depuis 1982, est devenue obsolète. Mody Guiro a soutenu également que les dernières augmentations de salaires datent depuis 2004, et le gouvernement refuse toute négociation. Toutefois, ils comptent organiser une marche le 23 janvier 2018 et elle s’étendra dans tout le pays.

Cheikh Moussa Sarr