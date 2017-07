Mohamed Kane, représentant de Bibisme « Abdoulaye Bibi Baldé incarne le nouveau type de leader africain »

Les jeunes de Kolda ont décidé de rouler pour leur maire en l’occurrence Abdoulaye Bibi Baldé qu’il considère comme le détendeur des clés de l’émergence de leur localité grâce à ses réalisations et capacités managériales

«Nous avons décidé d’accompagner et de soutenir notre maire pour la réussite de toute l’action qu’il mènera au niveau de notre localité et au niveau de son département ministériel. Car, c’est le leader qui privilégie les relations humaines à la place des actions. » Ces paroles émanent du représentant des « Bibistes » de Kolda (un concept qui met en valeur les réalisations du ministre de l’Environnement Abdoulaye Bibi Baldé). Face à la presse, Mohamed Kane se dit convaincu que leur maire est le seul capable de dénicher des partenaires financiers et techniques pour le redressent économique de la région Kolda et sa réhabilitation avec notamment l’aménagement des infrastructures. D’ailleurs, note M. Kane, «depuis son adhésion à la magistrature de Kolda, le visage de notre ville a agréablement changé avec l’installation de nouveaux infrastructures destinées aux jeunes tels que le complexe socio-culturel, les écoles de formations de qualités, la création d’emplois pour les jeunes et les femmes entre autres ». Pour Mohamed Kane, le maire de la ville de Kolda en plus d’être un leader pacifique qui prône pour un leadership participatif et intégré et un manager qui pousse les jeunes de sa localité à miser sur leurs capacités intellectuelles afin de ne trainer aucunes formes de complexe devant les autres leaders du pays. « Il fait partie des managers qui servent de repères à la nouvelle génération. A Kolda, les jeunes sont fiers de faire partie de son entourage » explique le jeune Bibiste. Selon lui, la jeunesse sénégalaise a besoin de gens à l’image d’Abdoulaye Bibi Baldé pour comprendre le rôle qu’ils doivent jouer au sein de la Nation en vue de le conduire vers l’émergence. C’est pourquoi poursuit-il, «le concept «Bibisme» est né pour lutter contre ces fléaux qui gangrènent le pays. Et ainsi favoriser la prolifération de jeunes cadres dans les instances de décisions ». Concernant les cas de violences qui ont été notés durant la campagne des élections législatives, Mohamed Kane dira que « Bby Kolda n’a pas vécu ce genre de situation car, les instructions de notre leader Abdoulaye Bibi Baldé a été respecté à la lettre ». D’après lui, leur mentor a fermement interdit de répondre à la provocation des oppositions parce qu’il pense que seuls des gens en manques d’arguments de servent de la violence pour cacher leurs lacunes. D’autre part le jeune Bibiste déclare qu’au soir un 30 juin le Bby sera majoritaire dans les urnes de Kolda.

M BA