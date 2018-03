Mohamed Samb sur les chantiers de Thiès : « Ce qu’Abdoulaye Wade m’a dit sur Idy’’   

Le patron du Cadre de Concertation libérale a levé un coin du voile sur les chantiers de Thiès qui avaient valu à l’ancien Premier ministre et actuel leader de Rewmi, Idrissa Seck, un séjour à Rebeuss. Mohamed Samb confie : ‘’Dans une discussion que j’ai eue avec le Président Abdoulaye Wade dans un avion nous ramenant de Paris, il m’a confié qu’Idy l’avait trahi car il avait bouffé tout l’argent qu’il lui avait confié ainsi que des fonds politiques ».

Il argue qu’Abdoulaye Wade ‘’a bel et bien tordu la main de la Justice pour trouver à Idy un non-lieu, tout cela pour lui se réconcilier avec lui’’. Et que donc, le Protocole de Rebeuss existe bel et bien.

L’initiateur des ‘’Week-end de l’émergence’’ ne fait pas dans la dentelle pour s’en prendre à Idrissa Seck en ces termes : ‘’Comment se fait-il qu’Idy qui ne travaille pas, brasse des milliards à travers toutes les localités du pays ?’’

Samb met cependant en garde les apéristes contre le trop-plein de communication sur Idy. Car, à l’en croire, ‘’cela ne sera qu’une valeur ajoutée pour lui’’.

Alors, il demande aux uns et aux autres d’aller vers un débat d’idées et de ne pas trop se préoccuper de celui ‘’qui, lorsqu’il était à la station primatoriale, n’a rien fait pour le Sénégal et qui verse dans la critique contre Macky par jalousie’’.

Pis, il pense ‘’qu’il trahi Abdoulaye Wade avec les 47 milliards des chantiers de Thiès et il a trahi tout récemment sa confrérie Tidjane pour aller se reverser dans une autre’’.

Il a par ailleurs sommé apristes et mackystes d’éviter de verser dans ‘’des querelles de leadership au moment où l’heure est de massifier le parti et de communiquer sur les réalisations d’un Président de la République qui, en 6 ans, a fait beaucoup d’efforts sur le plan économique, social et même sportif’’.

Dans le même sillage, il a demandé aux mouvements étudiants et aux politiques du Fouta de ‘’tout faire par ramener l’entente entre deux frères de parti, Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Hane, qui se sont donnés corps et âmes pour l’Apr dans le Fouta, marquant de leurs empreintes les victoires enregistrées’’.

Khady T. Coly