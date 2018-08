Momy Diaw, voleuse de bébé: « J’ai voulu faire plaisir à mon mari »

Bébé volé à Touba : Les aveux de la kidnappeuse

Momy Diaw, la voleuse de bébé, qui s’était déguisée en infirmière, avoue son forfait. Elle a confié aux enquêteurs qu’elle a voulu faire plaisir à son mari Ch. Touré, informe L’Observateur. Le journal indique qu’elle a simulé pendant neuf mois une grossesse gonflant son ventre avec des objets moelleux.

Selon Libération, elle révèle avoir volé le bébé parce que sa co-épouse se moquait d’elle. Elle a été arrêtée et déférée au parquet pour les délits d’enlèvement et de séquestration de bébé à autrui. Le nouveau-né, volé deux jours seulement après sa naissance dans une clinique à Touba, a été retrouvé, sain et sauf.