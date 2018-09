Monaco chute à la maison contre l’Atlético, Naples cale à Belgrade

L’Atlético de Madrid est venu s’imposer sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), pendant que dans le groupe du PSG, Naples n’a pas pu l’emporter chez l’Etoile Rouge (0-0).

On attendait forcément ce premier match de l’AS Monaco, qui accueillait l’Atlético de Madrid, deux équipes pas forcément en réussite dans leur championnat respectif. Leonardo Jardim devait composer avec les moyens du bord, avec beaucoup de blessures, et un milieu par exemple composé de Aholou, N’Doram et Tielemans. En face, pas de surprise si ce n’est la titularisation d’Angel Correa à la place de Thomas Lemar. Et ce sont les troupes du Cholo SImeone, en tribunes ce soir puisque toujours suspendu, qui ont pris le meilleur sur leur rival du soir.

Naples se contente d’un point à Belgrade

Dans les autres rencontres de la soirée, on avait forcément un œil sur l’autre rival du PSG, Naples, qui se déplaçait à Belgrade pour affronter l’Etoile Rouge. Et les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas été en mesure de s’imposer, se contentant d’un 0-0 qui arrange bien le PSG et Liverpool. Galatasaray n’a pas eu de soucis majeurs pour venir à bout du Lokomotiv Moscou de Grzegorz Krychowiak sur le score de 3-0, alors que Schalke 04 et le FC Porto se sont quittés sur le score de 1-1. L’autre match du groupe A, celui de Monaco et de l’Atlético, s’est soldé par une victoire in extremis du Borussia Dortmund chez Bruges (1-0), grâce à Pulisic. Ce qui ne fait pas les affaires du club de la Principauté.