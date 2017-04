Monaco dans la cour des Grands

Monaco a validé son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions ! Après sa victoire au match aller (3-2), l’ASM a dominé Dortmund (3-1) ce mercredi en quart de finale retour pour se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Génial.

Dans un début de match rythmé, Monaco profitait d’un ballon mal repoussé par Burki sur une frappe de Mendy pour ouvrir le score à la suite d’un tir placé de Mbappé (1-0, 3e) ! Le scénario parfait ! Loin de se laisser abattre, le BvB repartait vers l’avant et Reus inquiétait Subasic sur un tir puissant. Après une tête trop écrasée de Silva, les Allemands étaient tout proche d’égaliser avec un coup-franc de Sahin sur le poteau !

Tranchant sur les contres, le club de la Principauté doublait la mise sur une tête de Falcao après un centre de Lemar (2-0, 16e). Quel réalisme ! Sonné par le break réalisé par l’ASM, Dortmund déjouait et ne parvenait pas vraiment à être dangereux malgré l’entrée de Dembélé et un sauvetage de Touré devant Guerreiro.

Au retour des vestiaires, Dortmund revenait avec d’excellentes intentions et Dembélé réalisait un petit festival avant de servir en retrait Reus, qui réduisant l’écart d’une belle frappe (2-1, 47e). Dominateurs, les Allemands asphyxiaient les Monégasques, qui affichaient tout de même une grosse solidité défensive. A l’heure de jeu, Falcao était à deux doigts de tuer le match mais son lob passait juste au-dessus du but de Bürki !

Sous les yeux des anciens héros de l’ASM de l’épopée en C1 de 2004, l’ASM opérait sur des contres et Bürki devait s’employer sur deux tirs de Mbappé puis Lemar. Aidé par les espaces laissés par le BvB, Lemar profitait d’une erreur de Piszczek pour servir Germain, qui crucifiait le gardien d’un tir entre les jambes (3-1, 81e). Un but 23 secondes après son entrée en jeu ! Brillant, Monaco rejoint le Real Madrid, l’Atletico Madrid et la Juventus Turin en demi-finales !