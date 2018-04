Mondial 2018 : Bouna Sarr en Russie avec le Sénégal ?

Déjà dans le viseur de la Guinée et surveillé par Didier Deschamps pour l’équipe de France, le Marseillais Bouna Sarr a été approché par le pays de son père, le Sénégal, qui lui propose de prendre part au Mondial 2018.

Et si Bouna Sarr participait au Mondial 2018 ? Repositionné au poste de latéral droit, le joueur de 26 ans enchaîne les bonnes performances avec l’Olympique de Marseille cette saison. C’est pourquoi de plus en plus d’observateurs jugent le natif de Lyon comme un candidat désormais crédible à une place dans les 23 Bleus pour la Coupe du monde. Surveillé par Didier Deschamps, le Phocéen rêve de l’équipe de France. Seulement, Sarr sait que Pavard et Debuchy ont une longueur d’avance à son poste (sans parler de Sidibé s’il est rétabli d’ici là).

Du coup, une autre sélection tente d’en profiter en lui faisant miroiter une place certaine pour la Russie. Il s’agit du Sénégal, le pays de son père. D’après L’Equipe, des émissaires de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont contacté l’ancien Messin en début de semaine afin de lui proposer de disputer le Mondial 2018 avec les Lions de la Teranga ! Même si sa priorité va aux Bleus, Sarr n’aurait pas fermé la porte selon la même source.

Alors qu’une pré-sélection de 35 joueurs doit être envoyée à la FIFA au plus tard le 14 mai, le Marseillais va devoir trancher au cours des prochains jours. Dans l’histoire, un grand perdant tout de même : la Guinée, le pays de sa mère, qui courtise le joueur depuis des années, mais qui n’a pas le Mondial à lui proposer et qui risque de se faire devancer.

