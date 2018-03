Mondial 2018 Un budget de 7,18 milliards pour les Lions

Le président de la Fédération sénégalaise du football, Me Augustin Senghor, a annoncé, ce mardi 13 février, le montant global mis à la disposition des Lions de la Teranga pour la préparation, la participation -jusqu’à la finale- et les primes de match pour la phase finale du Mondial, prévue en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.

Ainsi, le budget est-il arrêté à 7 182 432 903 FCFA. “Le budget global, c’est-à-dire jusqu’à la finale de la Coupe du monde, quand on va ramener le trophée Incha Alla, est arrêté 7 182 432 903 FCFA. Ce montant intègre la préparation, la participation, les primes et tous les aspects qui sont rattachés. Nous avons conçu un plan-programme basé sur la compétition en terme de préparation”, a détaillé Me Augustin Senghor qui était l’invité de “Rendez-vous de la presse sportive”, une rencontre organisée par l’Association nationale de la presse sportive (Anps) à la maison de la presse.

Ouzbékistan, Bosnie, Luxembourg, Croatie …au menu des Lions

La Fédération sénégalaise de football (Fsf) a livré le programme officiel des matches amicaux de l’Equipe nationale du Sénégal, pour la préparation de la Coupe du monde 2018. Me Augustin Senghor et son staff, qui tardaient jusque-là à trouver un sparring-partner, ont donné l’assurance de quatre matches amicaux pour Aliou Cissé et ses hommes. Les « Lions » vont affronter l’Ouzbekistan (le 23 mars), la Bosnie (27 mars). Au mois de mai, ils feront face au Luxembourg le 31 mai et à la Croatie le 8 juin. La date du 12 juin reste à confirmer, selon les fédéraux.

‘’Nous visons les quarts’’

Les Lions doivent atteindre, au moins, les quarts de finale de la prochaine Coupe du monde, Russie 2018. C’est le résultat attendu par le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). « L’objectif minimal fixé au sélectionneur Aliou Cissé est de jouer les quarts de finale, à défaut de faire mieux que la génération de 2002 », a fait savoir Me Augustin Senghor.

Affaire Puma

Le président de la Fédération sénégalaise de football, au sujet de la disponibilité à temps des équipements de l’équipe nationale, a affirmé qu’il n’y a pas péril en la demeure. Répondant à la question d‘un confrère, Me Senghor a rappelé que le processus a été lancé et que les équipements sont en cours de confection « avec de nouvelles gammes ». Ainsi, une première dotation sera reçue au Maroc si le Sénégal y joue en match amical. L’équipementier PUMA livrera le reste avant la Coupe du Monde. Pour les modalités de paiement, le président, qui rencontre l’Association nationale de la presse sportive, a donné comme gages les primes de qualification.

Georges. E. Ndiaye