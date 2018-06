Mondial 2018: Pénurie de bière en Russie

Presque parfait pour sa première journée, le Mondial en Russie est sur le point de connaître un grand problème, du moins pour les amateurs de sensations fortes : Une pénurie de bière ! Selon le site Sofoot.com, la fête est sur le point d’être sabotée par une pénurie de bière. La consommation de houblon a explosé et les stocks fondent comme neige au soleil, à tel point que les gens craignent une rupture de stock. Et la crise, d’après le canard, ne touche pas que la Russie L’Europe occidentale, d’après le magazine spécialisé Gasworld, pourrait quant à elle faire face à une pénurie de CO2, élément indispensable à l’embouteillage du divin breuvage. Selon Gasworld, cité par le site Sofoot.com, cette crise intervient au pire moment puisque des pannes se sont produites dans plusieurs centres de production de CO2, et ce, au moment où une usine majeure basée en Angleterre effectue d’importants travaux d’entretien. L’adage selon lequel il faut boire avec modération n’aura jamais été aussi vrai.