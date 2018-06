Mondial 2018: La Rts accule la Gfm

La Radio télévision sénégalaise (Rts) n’a pas toujours lâché prise dans son combat contre le Groupe Futurs Média (Gfm) relatif à la diffusion du Mondial 2018. Selon Libération, la chaîne nationale menace de saisir la Fifa pour mettre en demeure la Tfm. Ce, pour que la télé de Youssou Ndour ne diffuse plus les matchs de la coupe du Monde. En effet, tout est parti de la volonté « délibérée » d’Econet de retarder l’envoi via DHL à la Rts pour pouvoir communiquer avec Antv, un réseau de chaînes télévisées indonésiennes basé à Jakarta. Ce qui a suscité la colère de la Rts, qui s’est acquittée de toutes ses obligations financières. Alors qu’au même moment, Gfm, qui n’a jamais payé les droits, s’est vu attribué la clef plusieurs mois après, explique une source de Libération. « Même pour disposer des accréditations, Econet a bloqué le processus pendant trois mois. Il y a seulement une semaine que la Rts a reçu ses accréditations », rapporte la même source. Ce n’est pas tout. « Gfm a signé un contrat ANTV/OBS d’une durée d’un an (octobre 2017- octobre 2018) en intégrant 32 matchs de la coupe du Monde dans un package qui comprend, entre autres, les matchs EPL, la NBA, pour un coût total de 120.000 euros, soit plus de 78 millions F Cfa là où la Rts a payé trois fois plus ce prix pour retransmettre 32 matchs ».