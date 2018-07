Mondial 2018: Russie, Croatie, Uruguay et France qualifiés pour les quarts

La Russie et la Croatie ont rejoint la France et l’Uruguay en quarts de finale du Mondial-2018, après avoir éliminé respectivement l’Espagne et le Danemark dimanche.

Le pays hôte a éjecté la Roja aux tirs au but (1-1 a.p., 4 tab à 3). En soirée, les coéquipiers de Luka Modric ont également eu recours aux tirs au but pour sortir le Danemark (1-1 a.p., 3 tab à 2).

Résultats des 8e de finale (heures GMT)

Samedi

A Kazan

France – Argentine 4 – 3

A Sotchi

Uruguay – Portugal 2 – 1

Dimanche

A Moscou (Loujniki)

Espagne – Russie 1 – 1 a.p., 3 tab à 4

Nijni Novgorod

Croatie – Danemark 1 – 1 a.p., 3 tab à 2

Lundi

(14h00): Brésil – Mexique à Samara

(18h00): Belgique – Japon à Rostov-sur-le-Don

Mardi

(14h00): Suède – Suisse à Saint-Pétersbourg

(18h00): Colombie – Angleterre à Moscou (Spartak)