Mondial 2018 : Salah brise le silence et affiche son envie d’être en Russie !

Victime d’une blessure à l’épaule lors de la finale de la Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3) samedi, l’ailier Mohamed Salah n’a pas l’intention de rater la Coupe du monde 2018. Dans sa première déclaration publique, l’Egyptien a affiché sa volonté de revenir le plus vite possible.

«C’est une blessure très sérieuse. Il aurait essayé de continuer s’il avait pu… Je ne l’ai pas vu, il est probablement à l’hôpital pour passer une radio. Ça n’a pas l’air bon. Si vous dites cela après le match, on dit que vous êtes mauvais perdant, mais pour moi, c’était un tacle dur, qui ressemblait un peu à de la lutte.» Au terme de la finale de la Ligue des Champions perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3) samedi, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp avait donné de mauvaises nouvelles concernant Mohamed Salah. A la 25e minute de jeu, l’ailier du club anglais a été victime d’une blessure à l’épaule à la suite d’un duel musclé avec Sergio Ramos.

Salah -«je suis confiance sur ma présence en Russie»

Sorti en larmes du terrain à la 30e minute, Salah avait ensuite refusé de réaliser le moindre commentaire devant les médias en filant immédiatement à l’hôpital afin de passer des examens. Après un long silence étant donné la situation, l’international égyptien a pris la parole ce dimanche sur le réseau social Twitter. «La soirée a été très difficile, mais je suis un combattant. Malgré les obstacles, je suis confiant sur ma présence en Russie pour vous rendre tous fier. Votre amour et votre soutien me donnent la force dont j’ai besoin», a-t-il publié. Avec le début de la Coupe du monde 2018 le 15 juin face à l’Uruguay pour l’Egypte, Salah va se lancer dans une véritable course contre la montre.

Salah présent, mais à quel niveau ?

Véritable icône dans son pays, le joueur de 25 ans va donc tout faire pour partir en Russie avec ses compatriotes. Etant donné son importance, on peut d’ores et déjà assurer que les Pharaons vont prendre le risque de compter sur un Salah amoindri. Cependant, selon les médias britanniques, son indisponibilité pourrait être estimée à trois semaines. Ainsi, l’Egyptien devrait être forfait contre les Uruguayens et risque d’être diminué face à la Russie puis l’Arabie Saoudite. Mais pour un Mondial, Salah sera visiblement prêt à tour.

Source: Maxifoot