Former football player and candidate in Liberia's presidential elections, George Weah poses during a photo session on September 25, 2017 in Paris.

Mondial 2018- Weah voit grand pour le Nigeria

Pinterest Habitué à participer à la Coupe du monde depuis l’édition 1994 (une seule édition manquée depuis, en 2006), le Nigeria a hérité d’un groupe D homogène (Argentine, Croatie, Islande) à l’occasion du Mondial 2018. Pour l’instant bloqués au stade des 8es de finale, le Ballon d’Or 1995 George Weah voit les Super Eagles aller plus loin cette année. « J’ai joué avec de grands joueurs nigérians, j’ai joué contre eux. Maintenant, vous avez une nouvelle génération, le fait qu’ils se soient qualifiés est une bonne chose pour le Nigeria. (…) Mais j’espère qu’ils se prépareront très tôt car ils représenteront l’Afrique et nous serons là pour les regarder, pour qu’ils rapportent le trophée pour la première fois, si c’est possible« , a lancé le nouveau président du Liberia lundi dans le cadre d’une visite officielle au Nigeria. De retour au premier plan à l’échelle africaine, les hommes de Gernot Rohr feront tout pour faire honneur aux propos du dirigeant dans 100 jours en Russie. Partager Facebook

